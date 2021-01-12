جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية على إيران منعتها من بيع 2 مليون برميل نفط يوميًا، لافتًا إلى أن 30 دولة توقفت عن استيراد منتجات إيران النفطية.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، مساء اليوم، أشار بومبيو إلى أن 100 شركة كبرى قامت بسحب أو إلغاء استثماراتها فى إيران، لافتًا إلى أن واشنطن كشفت الحقائق حول علاقة إيران مع القاعدة، حسبما نقلت "العربية" منذ قليل. وكانت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية أعلنتا فى وقت سابق من اليوم، أن إيران تحولت إلى أفغانستان الجديدة فى إيواء القاعدة، وأن طهران سمحت للقاعدة وخاطفى طائرات 11 سبتمبر بعبور أراضيها، ووفرت لهم مركز عملياتى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بومبيو : 30 دولة أوقفت استيراد نفط إيران و100 شركة سحبت استثماراتها منها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.