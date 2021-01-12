بريطانيا تسجل قفزة حادة فى الوفيات بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 45.533، ليصل إلى مستوى 3.164.051 حالة.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1.243 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 83.203 متوفين.
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