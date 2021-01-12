القصر الملكى فى ماليزيا يعلن الطوارئ لاحتواء كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن ملك ماليزيا، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ فى أرجاء البلاد، للحد من انتشار وباء كورونا، وهى الخطوة التى شجبتها المعارضة باعتبارها محاولة من رئيس الوزراء محيى الدين ياسين للإبقاء على السيطرة على زمام الأمور وسط صراع على السلطة.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال محيى الدين، إن البرلمان سيعلق نشاطه لفترة زمنية محددة، ولن تجرى الانتخابات خلال فترة الطوارئ التى قد تستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.

كما تعهد رئيس الوزراء بإجراء الانتخابات عندما يكون الوضع آمنًا على نحو يتيح ذلك، فى خطوة تخفف قدرًا من الضبابية السياسية حول محيى الدين الذى تولى تحالف السلطة الغير منتخب فى مارس الماضى بعد انهيار تحالف مهاتير محمد.

وسحب بعض المشرعين تأييدهم لرئيس الوزراء، وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة، وقال أنور إبراهيم زعيم المعارضة العام الماضى، إنه يتمتع بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة جديدة.

وقال رئيس الوزراء إن القطاع الصحى فى ماليزيا، التى يقطنها 32 مليون نسمة، يواجه أزمة، إذ بلغ عدد الإصابات اليومية بالفيروس مستوى قياسياً عند 3.309 حالات اليوم الثلاثاء. وتجاوز إجمالى الإصابات فى البلاد 141 ألفا والوفيات 559.

وقال القصر الملكي إن السلطان عبد الله، ملك ماليزيا، وافق على طلب محيى الدين بإعلان الطوارئ نظرًا لـ"الوضع الحرج" لتفشى الجائحة، مضيفا أن حالة الطوارئ ستستمر حتى الأول من أغسطس، أو قبل ذلك اعتماداً على مدى السيطرة على تفشى فيروس كورونا.