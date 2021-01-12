الكونجرس في خطر.. 4 آلاف مسلح من أنصار ترامب يزحفون نحو مبنى الكابيتول

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء الكونجرس أحيطوا علمًا بأن الآلاف من المسلحين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيحاصرون مبنى الكونجرس خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، رئيسًا لأمريكا.
وقال النائب كونور لامب، وأحد أعضاء الكونجرس الذين تم إحاطتهم بسلسلة جديدة من التهديدات ضد النواب الأمريكيين إن الحديث يدور حول 4 آلاف شخصًا مسلحًا سيقومون بمحاصرة الكونجرس لمنع دخول أي نائب ديمقراطي إليه.
وأضاف لامب أن أنصار ترامب وضعوا لوائح قواعد الاشتباك عند محاصرة مبنى الكونجرس، مشيرًا إلى وجود خطط لإطلاق النار واندلاع أعمال عنف بالقرب من مبنى الكونجرس.
وأوضح لامب أن أنصار ترامب وضعوا تلك الخطط لأنهم يعتقدون في قرارة نفسهم أنهم وطنيون ويتحدثون عن وقائع استقلال أمريكا عام 1776.
وتابع: "لن نتفاوض مع هؤلاء الأشخاص. يجحب أن يتم محاكمتهم ويجب إيقافهم، وللأسف ذلك يتضمن الرئيس نفسه، الذي يجب عزله من منصبه".
وكان ترامب وصف في وقت سابق من اليوم، التحرك في مجلس النواب لعزله بأنه سخيف للغاية، وأشبه بمطاردة الساحرات.
وقال ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، إن إجراءات الإقالة من منصبه تثير الغضب الكبير، وتعد أكبر تصيد في تاريخ السياسة، لكنه لا يريد العنف.
وجاءت كلمة ترامب أثناء مغادرته إلى ألامو بولاية تكساس الأمريكية، حيث يخطط للقيام بجولة في جزء من الجدار الحدودي الذي شيد خلال فترة ولايته.
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