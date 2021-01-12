أول تعليق لـ اليونيفيل بعد اعتقال إسرائيل لراعي لبناني

علق أندريا تيننتي، الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، على اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، راعيًا في محيط منطقة بسطرة بالقرب من الخط الأزرق في جنوب لبنان.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، قال تيننتي، اليوم الثلاثاء، إن اليونيفيل أبلغت الجيش اللبناني بالأمر، كما يجري القائد العام له اللواء ستيفانو ديل كول اتصالات بالطرفين لتأمين إطلاق سراح الراعي.

وأوضح أن اليونيفيل ستفتح تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان الدقيق الذي تم فيه اعتقال الرجل.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن اليوم الثلاثاء، اعتقال راعي لبناني اخترق الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود.

وقال أدرعي في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "ألقت قوات جيش الدفاع خلال كمين نصب في منطقة جبل روس القبض على راعي لبناني اخترق الحدود من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود حيث تم نقله إلى قوات الأمن للتحقيق".

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بأي محاولة لخرق سيادة إسرائيل.

وأشار إلى أن الراعي اللبناني الذي تم اعتقاله ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على أنها متعاونة مع حزب الله، حيث يستخدم الأخير رعاة الأغنام في مهام لجمع المعلومات ومراقبة القوات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن هذا الراعي قدم مساعدة لمخربي حزب الله بالتسلل داخل اسرائيل في منطقة جبل روس، وذلك مثل المحاولات قبل عدة أشهر وتنفيذ اعتداء.