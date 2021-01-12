توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في البحرين

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، مع وزارة التجارة الأمريكية، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة بين البلدين من خلال إنشاء منطقة تجارية أمريكية في مملكة البحرين.

ووفقًا لوكالة أنباء البحرين، وقع المذكرة عن الجانب البحريني، زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعن الجانب الأمريكي ويبلر روس، وزير التجارة.

وأكد الزياني أن توافر الفرص الاقتصادية في المنطقة تعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار ولتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين، وسوف تفتح هذه المذكرة آفاق أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقًا لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".

فيما قال وزير التجارة الأمريكي، ويبلر روس: "كانت مملكة البحرين وما زالت شريكًا استراتيجيًّا وتجاريًّا مهمًّا للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال المحافظة على استقرار وضمان سير العملية التجارية الأمريكية في منطقة الخليج.

ولفت إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي تعزيزا لهذا الالتزام المشترك والعلاقة الوطيدة بين البلدين، مؤكدا التزام إدارة التجارة الدولية بوزارته بالعمل مع مملكة البحرين من أجل إنجاز المنطقة التجارية الأمريكية.

ومن المتوقع أن يساهم إنشاء المنطقة التجارية الأمريكية في المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد.

كما ستباشر البلدان على الترويج للمنطقة التجارية الأمريكية كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.