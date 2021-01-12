لبنان يسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إنها سجلت 32 حالة وفاة و4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويشار إلى أن خصيلة الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة هي الأعلى منذ بدء تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 226948، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 1705، وحالات الشفاء 144859.

وقالت إنه تم تسجيل 4544 إصابة محلية و13 إصابة وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1597، بينها 618 حالة في العناية المركزة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لكل مئة فحص هي 16.7%.

وقررت الحكومة اللبنانية، يوم الاثنين، إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب التفشي الرهيب لوباء فيروس كورونا في البلاد، التي باتت تتجه بسرعة نحو السيناريو الإيطالي.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الإغلاق التام وحظر التجول، وذلك مع الارتفاع الكبير لعدد المصابين وتجاوزه القدرة الاستيعابية للمستشفيات، حيث بات المواطن يتلقى العلاج على أبواب المستشفيات بعدما باتت الأسرة ممتلئة بالكامل.