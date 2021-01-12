تونس تعلن فرض الإغلاق العام لمواجهة تفشي كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، فرض الإغلاق العام في تونس، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مهدي في مؤتمر صحفي، إنه تم فرض الحجر الصحي الشامل في تونس بداية من يوم الخميس المقبل، وحتى يوم الأحد، مع إعلان حظر تجوال من الساعة الرابعة مساءًا إلى السابعة صباحًا، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

وأشار مهدي إلى أنه تقرر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، بدءًا من يوم غدًا الأربعاء وحتى يوم 24 يناير الجاري.