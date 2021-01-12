نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: يجب على إيران التراجع عن تخصيب اليورانيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يتعين على إيران التراجع عن قرارها بتخصيب اليورانيوم على مستويات أعلى وإعطاء الدبلوماسية الدولية فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين "بدء إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20٪ في محطة فوردو لتخصيب الوقود تحت الأرض... تطور خطير للغاية ومصدر قلق عميق."

و اضاف "في هذا المنعطف الحرج، يخاطر عمل إيران أيضًا بتقويض الجهود الرامية إلى البناء على العملية الدبلوماسية الحالية. نحث إيران على الامتناع عن المزيد من التصعيد وعكس مسار العمل هذا دون تأخير ".

بدأت إيران المضي قدمًا في خطط تخصيب اليورانيوم إلى 20٪ من القوة الانشطارية في محطة فوردو النووية تحت الأرض الأسبوع الماضي، وهو مستوى حققته طهران قبل إبرام الاتفاق مع القوى العالمية لاحتواء طموحاتها النووية المتنازع عليها.

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرويترز، يوم الاثنين، إن القوى العالمية وإيران أمامها أسابيع وليس أشهر لإنقاذ الاتفاق النووي بمجرد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.

