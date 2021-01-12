نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركل تدرس اغلاق المانيا بسبب كورونا حتى أوائل أبريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت صحيفة بيلد اليومية عن مشاركين في اجتماع للمستشارة أنجيلا ميركل قولهم أنها أبلغت المشرعين في حزبها المحافظ أنها تتوقع إغلاقًا في ألمانيا للحد من انتشار فيروس كورونا حتى بداية أبريل.

كما نقلت بيلد عن ميركل قولها:"إذا لم ننجح في إيقاف هذا الفيروس البريطاني، فسوف يكون لدينا 10 أضعاف عدد الحالات بحلول عيد الفصح.. نحتاج إلى ثمانية إلى عشرة أسابيع أخرى من الإجراءات الصارمة".

وقال ثلاثة مشاركين في الاجتماع لرويترز إن ميركل لم تتحدث صراحة عن تمديد الإغلاق حتى أبريل وإنها لم تحذر من زيادة عشرة أضعاف في أعداد المصابين في ألمانيا.

كما قال أحد الأشخاص: "قالت ميركل إن الأسابيع الثمانية إلى العشرة القادمة ستكون صعبة للغاية إذا انتشر البديل البريطاني إلى ألمانيا"، مضيفًا أن المستشارة أشارت إلى زيادة عشرة أضعاف في أعداد العدوى في أيرلندا بسبب البديل الجديد.

يوم الثلاثاء، أبلغ معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية عن 12802 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد. كما ارتفع عدد القتلى COVID-19 بمقدار 891 وفقًا لـ RKI، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 41577. وشددت ألمانيا الإغلاق الوطني الأسبوع الماضي ومددته حتى نهاية يناير وسط مخاوف من أن البديل الأكثر قابلية للانتقال من الفيروس الذي اكتشف لأول مرة في بريطانيا قد يضع ضغطًا إضافيًا على المستشفيات المتعثرة.

