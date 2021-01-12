قرض سلفة الكاش بدون تحويل الراتب و بإيداع نقدي فوري تعرف على رابط التقديم

قرض سلفة الكاش بدون تحويل الراتب و بإيداع نقدي فوري لمبلغ التمويل منتج تمويلي تقدمه منصة سلفة الإلكترونية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل، وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما في المملكة والتي تقدم عروض تمويلية للأفراد بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى سرعة تقديم الموافقة الفورية على طلب المنتج وذلك خلال 15 دقيقة فقط من إرسال طلب التمويل الشخصي.

قرض سلفة الكاش بدون تحويل الراتب

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي كاش وفوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم وبهامش ربح تنافسي،كما تتيح منصة سلفة للعملاء إمكانية الحصول على التمويل الشخصي الكاش بدون تحويل الراتب من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء ومتطلبات بسيطة لاستكمال طلب المنتج، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم مميزات تمويل سلفة الكاش بدون تحويل الراتب.

تمويل شخصي مصمم بصيغة مطابقة لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. الموافقة الفورية من منصة سلفة الإلكترونية على طلب الحصول على التمويل. إيداع نقدي فوري لمبلغ التمويل في حساب العميل لدي المنصة. تقدم سلفة الإلكترونية التمويل بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل إلى 5000 ريال سعودي. تقدم المنصة التمويل بهامش ربح تنافسي. خيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة تناسب جميع إلتزمات العميل. لا يحتاج هذا المنتج المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل.

رابط التقديم وطريقة سداد التمويل الشخصي الكاش لدي منصة سلفة

يمكن للأفراد الراغبين في طلب الحصول على التمويل الشخصي الكاش المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب وممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها سلفة التقديم على طلب الحصول على التمويل من خلال تسجيل الدخول على رابط تمويل سلفة الشخصي وتعبئة نموذج طلب تمويل المرابحة بالبيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم ورفع جميع الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات، ويتم تسديد مبلغ التمويل من خلال دفعات شهرية ثابته حيث تقوم منصة سلفة الإلكترونية بتنبيه العميل بموعد سداد الدفعة الشهرية وذلك من خلال أدوات تنبية مختلفة مثل رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال.