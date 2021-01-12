حالة الطقس في الرياض يوم الأربعاء 13-1-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس في الرياض ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 13-1-2021 تعد أحد أهم الأخبار التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين السعوديين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، خاصةً بعد أن أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة والهيئات المسئولة عن أحوال الطقس والأرصاد في المملكة العربية السعودية بتوقعها بوجود موجة باردة على منطقة الرياض والعديد من المناطق الأخرى، كما أصدر المركز الوطني العديد من التوصيات التي يجب على كافة المواطنين اتباعها لضمان سلامتهم، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال أخبار الطقس في الرياض وباقي أنحاء الملكة العربية السعودية.

حالة الطقس في الرياض

كشفت الهيئات المسئولة عن حالة الطقس في الرياض وكافة أنحاء المملكة العربية السعودية عن هبوب موجة باردة تعد من أقوى الموجات التي مرت على مدينة الرياض منذ بداية شتاء هذا العام، كما وضحت بأن الموجة سوف تستمر لمدة قدرها ثلاثة أيام، حيث بدأت تتكون هذه الموجة على مدينة الرياض من منتصف ليلة يوم الاثنين الموافق 11-1-2021 إلا أنها سوف تصل ذروتها غداً الأربعاء 13-1-2021.

حيث جاءت أخبار الطقس في الرياض الصادرة عن الهيئات المسئولة كما هو موضح:

أهم الظواهر الجوية: السحب صافية

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °19

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °8

كما جاءت في أنباء نشرة الأخبار يوم الثلاثاء الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية أنه من الممكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى الصفر أو ما دون الصفر، كما توقع انخفاض درجة الحرارة في الرياض إلى 5-7 درجات مئوية، مما يؤكد على وجود صقيع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما كشفت عن إمكانية تكون ثلوج على منطقة عسير والنمص وتنومة، أما بالنسبة لمدن المملكة الأخرى المتمثلة في المنطقة الغربية والباحة وعسير وجازان ومكة والقصيم والحدود الشمالية والمدينة وحائل فأشارت إلى احتمالية سقوط أمطار غزيرة عليهم بدءاً من يوم الخميس المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة في أنحاء المملكة العربية السعودية

كما قامت هيئة الأرصاد الجوية المملكة العربية السعودية بالإفصاح عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في أنحاء مختلفة من المملكة ليوم الأربعاء 13-1-2021، حيث تتمثل هذه الدرجات في الجدول التالي:

توصيات الحصيني عن حالة الطقس في الرياض

قام خبير الطقس “الحصيني” عن العديد من التوصيات والتحذيرات المتعلقة حول حالة الطقس في الرياض والمملكة العربية السعودية، كما أكد بشدة على ضرورة اتباعها، تتمثل هذه التوصيات والتحذيرات في النقاط التالية:

يجب على كل من يرغب الخروج من مدينة الرياض متجهاً إلى أي مكان داخل حدود المملكة اتخاذ الحذر من شدة البرد خاصةً لأن هذه الموجة مؤذية بشكل كبير على الإنسان والحيوان.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسائقي السيارات، وهي أنه يجب السير بسرعات منخفضة نتيجة لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة لسقوط الثلوج ومياه الأمطار.

ضرورة الانتباه من مخاطر ازدياد نسبة المياه في الأودية و تشكل السيول نتيجة ارتفاع مُعدل غزارة الأمطار.

ارتداء ملابس ثقيلة تفادي للإصابة بأي نوع من أنواع البرد وذلك لانخفاض درجات الحرارة إلى حد كبير خلال الفترة القادمة.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والأخبار الهامة حول أحوال الطقس في الرياض وكافة مدن المملكة العربية السعودية، كما تناولنا بعض التوصيات الهامة الصادرة عن خبراء الطقس وعلى رأسهم “الحصيني” الذي أكد على ضرورة اتباع هذه التوصيات بشكل صارم.