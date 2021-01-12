استخراج بطاقة صراف الراجحي من الخدمة الذاتية في السعودية وطريقة تفعيل البطاقة الجديدة

استخراج بطاقة صراف الراجحي هي احد الأساسيات التي لا غني عنها لكل عميل لدي بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، حيث اصبح بنك الراجحي من أوائل الموكبين لعصر التكنولوجيا التي أصبحت تطول كل شئ من أساسيات الحياة في المملكة وذلك الذي كانت تهدف إليه الحكومة السعودية في السنوات القليلة الماضية والذي على اثره تم وضع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تطوير كافة القطاعات الحيوية في المملكة بالتوازي مع مواكبه التطور التكنولوجي وجعل المواطن السعودي وحتي الوافد المقيم في المملكة يشعر بكل راحة ويسر عند ألجوء إلى الخدمات الإلكترونية التي تم أتاحتها عبر الكثير من المواقع الرسمية للبنوك والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في المملكة.

ويأتي بنك الراجحي على رأس المؤسسات الاقتصادية العملاقة في المملكة التي دائما ما تضع بين يدي عملائها كافة الأشياء التي تجعل الخدمات المقدمة للعميل ذات طابع سهل وبسيط من دون أي مجهود أو عناء يذكر، ومن منطلق التسهيلات المقدمة من بنك الراجحي لعملاؤه شرحت أدارة البنك خطوات استخراج بطاقة صراف الراجحي من الخدمة الذاتية بشكل صحيح حتي يتم أنجاز المهمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى احد فروع بنك الراجحي المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وفي السطور التالية سوف نقوم بشرح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

استخراج بطاقة صراف الراجحي من الخدمة الذاتية

في البداية عليك أن يتم وقف التعامل بالبطاقة القديمة الخاصة بمصرف الراجحي وتبليغ أدارة المصرف بهذا الأمر وذلك يكون عبر الاتصال بخدمة الهاتف المصرفي الخاص بمصرف الراجحي، على رقم الهاتف 00920003344.

أما عن طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي من أجهزة الخدمة الذاتية التي يمكن معرفة أماكنها كما حددها بنك الراجحي وهي المنتشرة داخل السعودية تكون الخطوات كتالي:

بعد وصولك إلى جهاز الخدمة الذاتية عليك النقر على طباعة بطاقة الراجحي. ثم اكتب رقم حسابك المصرفي الشخصي. اضغط علي كلمة تأكيد. الخطوة التالية يجب كتابة رقم إقامتك اذا كنت وافد أو رقم الهوية اذا كنت مواطن سعودي. سيأتي إليك رقم سري على رقم هاتفك المحمول، وهنا عليك كتابته بجهاز الخدمة الذاتية. سيحتاج منك وضع أصبعك بالمكان المُخصص المُضاء بالأزرق، حتى يتم تأكيد بصمة الأصبع. بعد ذلك ستتأكد بصمتك وتتطابق، وهنا عليك كتابة اسمك، وستحصل على بطاقتك في ثواني بسيطة. سيظهر أمامك رسالة تقول تم طباعة الصراف الآلي بنجاح، وهنا ستخرج إليك بطاقتك الجديدة مدون بها رقم حسابك البنكي، والاسم.

اذهب لجهاز الصراف الآلي العادي الأقرب إليك، وادخل بطافتك في المكان المخصص لها بهذا الجهاز.

سيصل إليك رسالة بها رقم تفعيل بطاقتك.

اكتبه على الشاشة التي أمامك، ثم أنقر على تأكيد.

اكتب الرقم السري المرتبط بك، وهو يتضمن أربعة أرقام، وبعد ذلك قم بتدوينه مرة ثانية.

وهنا سيتم تفعيل بطاقتك، وستخرج البطاقة من جهاز الصراف الآلي.

تفعيل بطاقة الراجحي الجديدة

الجدير بذكر أن أنواع بطاقات بنك الراجحي الائتمانية كثيرة وتكون جميعها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ولهذا تتميز القبول على مستوى العالم والمرونة لأنها تلبي كافة احتياجات عملاء البنك.