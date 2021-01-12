وظائف جدارة 671 وظيفة إدارية إليكم رابط تقديم الوظائف الإدارية 1442

وظائف جدارة، عبر رابط تقديم الوظائف الإدارية 1442، التي اعلنت عنها النيابة العامة، وتوفر وظائف جدارة عدد 761 وظيفة للرجال والنساء من الخرييجن والحاصيلن على الردجات العلمية والتخصصات المختلفة.

خطوات تقديم وظائف جدارة الإدارية 1442

للتقديم على وظائف جدارة، تسجيل الدخول لعمل حساب على منصة جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية برقم الهوية والدخول على العضوية لتسجيل وتعبئة بيانات وظائف جدارة الإدارية المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة (الرابعة) وحتى المرتبة (الثامنة).

رابط تسجيل الدخول منصة جدارة الوظائف الإدارية 1442. ثم إنشاء حساب بالضغط رابط تسجيل جديد. بعد ذلك كتابة رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، رمز التحقق. ثم الانتقال إلى صفحة المتقدم وتعبئة البيانات المطلوبة. ثم تسجيل الدخول على العضوية. بعد ذلك الدخول على الإعلانات الوظيفية. اختر الإعلان المراد التقديم الوظائف الإدارية 1442. تظهر بيانات السيرة الذاتية، يتم إضافة البيانات المطلوبة. والضغط على زر حفظ لاستكمال التقديم على الوظيفة.

شروط التقديم على وظائف جدارة النيابة العامة

شروط التقديم على وظائف جدارة 1442 بناء على دعوة النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية للرجال والنساء هي كالتالي:

وظائف جدارة لمن يحمل الجنسية السعودية.

على ان يكون متقدم طلب الوظيفة حاصل على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة ومايعادلها.

إتمام اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، وذلك للمتقدمين على وظائف المراتب السادسة والسابعة والثامنة.

اجتياز المقابلة الشخصية، ويتم اختيار الشخص الحاصل على الأعلى نقاطًا.

توفير قرار معادلة صادر عن وزارة التعليم السعودية للحاصلين على الدرجات العلمية من الجامعات خارج المملكة.

وأضافت النيابة العامة، للراغبين في التقدم سوف يكون من خلال منظومة التوظيف جدارة الوظائف الإدارية 1442 وذلك بإجمالي 671 وظيفة في جميع مناطق ومدن المملكة كالتالي:

للرجال (539 وظيفة).

للنساء (132 وظيفة).

باحث اجتماعي. باحث إحصاء. باحث تطوير إداري. باحث توظيف. باحث شئون موظفين. مراقب أمن وسلامة. فني دعم. كاتب سجل. كاتب ضبط. محاسب. مدقق حسابات مدقق رواتب. مدقق مشتريات. مدقق مناقصات. مهندس مدني. مهندس معماري. فني دعم. محلل نظم. مطور برامج. مهندس كهربائي مساعد. مهندس معماري مساعد. أمين مستودع. باحث اجتماعي مساعد. باحث إحصاء. باحث تطوير إداري مساعد. باحث مخزون مساعد. مأمور صرف. مأمور علاقات عامة. مأمور وثائق ومحفوظات. مترجم لغة أردو. مترجم لغة هندية. محاسب مساعد. مدقق حسابات مساعد. مدقق رواتب. مدقق شئون الموظفين. مراقب مخزون. مساعد إداري. فني تبريد وتكييف. مأمور اتصالات. فني دعم مساعد. مأمور صرف. فني صيانة آلات. مأمور اتصالات. مأمور صرف. مأمور عهدة. مراقب أمن وسلامة. مصور فوتوغرافي.

باحث اجتماعي. مدقق شؤون موظفين. فني دعم. مطور برامج. باحث إحصاء مساعد. باحث تطوير إداري مساعد. باحث توظيف مساعد. باحث شئون موظفين مساعد. كاتب ضبط. محاسب مساعد. مدقق حسابات مساعد. مدقق رواتب. مدقق شئون الموظفين. مدقق مشتريات. مدقق مناقصات. مفتشة نساء. كاتب سجل.

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