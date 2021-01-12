الاردن يعلق استيراد الدواجن من ايرلندا وبولندا واوكرانيا

دوت الخليج :- علقت وزارة الزراعة استيراد الدواجن من ايرلندا وبولندا و اوكرانيا اعتبارا من اليوم كأجراء احترازي للحيلولة دون دخول المسببات المرضية الى الاردن.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة لورنس المجالي ان التعليق شمل استيراد الطيور ومنتجاتها باستثناء الصيصان عمر يوم واحد والمنتجات المعاملة حراريا.

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