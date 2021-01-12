رغم الإجراءات المشددة.. لبنان يسجل رقما قياسيا بحالات الوفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 32 حالة وفاة و4.557 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات هذه هى الأعلى منذ بدء انتشار الوباء فى البلاد.





وذكرت أن إجمالى عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 226.948، أما إجمالى حالات الوفاة فبلغ 1.705، وحالات الشفاء 144.859. وقالت إنه تم تسجيل 4.544 إصابة محلية و13 إصابة وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1.597، بينها 618 حالة فى العناية المركزة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لكل مئة فحص هى 16.7%. وكان مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان أعلن حالة الطوارئ الصحية تبدأ من 14 يناير الجارى وحتى 25 من الشهر نفسه تتضمن منع الخروج والولوج إلى الطرقات خلال هذه الأيام وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.

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