جدة - نرمين السيد - وبحسب "فرانس برس"، يتزامن إلغاء زيارة بومبيو فى وقت أصبح فيه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، مهددًا بإطلاق إجراءات عزل ضده. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، قرر وزير الخارجية، وهو أحد أكثر الوزراء إخلاصًا للرئيس الجمهورى ترامب، البقاء فى واشنطن لتسهيل "انتقال سلس ومنظم" للسلطة مع فريق الرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية ترامب يلغى آخر زيارة للخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.