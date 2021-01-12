سلطنة عمان تقر مرسوم الخلافة من الحاكم إلى الابن الأكبر

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعلن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، يوم أمس، عن تعديل دستورى يشمل تعيين ولى للعهد لأول مرة وقواعد جديدة بشأن آلية عمل البرلمان.
وأهم ما ورد فى المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضى بإصدار نظام أساسى جديد للدولة، بوضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم فى السلطنة ووضع آلية تعيين ولى العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم فى الدولة.
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