المغرب يمدد إجراءات الإغلاق الجزئي أسبوعا إضافيا لمواجهة كورونا

قررت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها الشهر الماضي، لمدة أسبوع إضافي، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء.
قالت الحكومة المغربية في بيان، إن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وذلك بعد ظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وبناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا.
وتشمل الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى في تمام الساعة 8 مساء، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وكذلك حظر الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.
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