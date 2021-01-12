دعا زعيم الديمقراطيين (الأقلية) في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر اليوم السلطات إلى إضافة مثيري الشغب في الكابيتول إلى قائمة حظر الطيران لمنع المزيد من الاشتباكات في حفل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير وفي الفترة التي تسبقه.
قال العضو الديمقراطي من نيويورك في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء إنه تحدث مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي و "طرح قضية" عدم السفر ".
ويطالب شومر الفيدراليين بوضع الأفراد الذين اقتحموا مبنى الكابيتول قبل أيام، خلال تمرد حرض عليه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على قائمة إدارة أمن النقل (TSA)" من أجل احتواء "تهديدات مستقبلية محتملة". عند تنصيب بايدن.
وقال شومر إن ما قاله ترامب اليوم يظهر سوء طباعه وأخلاقه، وأنه لا يجب أن يستمر في الرئاسة يومًا واحدًا آخر، وعليه أن يستقيل.
وطالب شومر المشرعين بالاجتماع والتصويت على إقالة ترامب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم الديمقراطيين في الكونجرس: لا يجب أن يستمر ترامب ليوم آخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.