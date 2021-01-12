تركي آل الشيخ يشيد بمشروع "أويسس" ويعلن موعد الافتتاح.. فيديو وصور

غرد المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيدا بمشروع "أويسس" ومعلنا عن موعد الافتتاح الأسبوع القادم. وعلق قائلا: "زرت اليوم مشروع أويسس وانبهرت بالتجهيزات والاستعدادات.. برافو سلطان وطلال". وأضاف: " والافتتاح ان شاء الله يوم الأحد القادم .. كونوا على الموعد ... شي بيعجبكم". وشارك مجموعة من الصور أثناء زيارته، معبرا عن سعادته بما رآه على أرض الواقع. يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن قبوله تولي منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني. وكان تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي قبل أن يتم إلغاء ذلك القرار من قبل مجلس إدارة النادي.

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