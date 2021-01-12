أمريكا تخطط لفرض قيود جديدة على السفر إليها بسبب كورونا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا، ستوقع أمرًا تنفيذيًا يقضي بطلب إجراء فحص كورونا لجميع الوافدين إلى الولايات المتحدة، من جميع دول العالم تقريبًا وليس بريطانيا فقط.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، إن القوانين الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين من توقيع رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، مارك ريدفيلد، على الأمر التنفيذي، حيث توقعت أن يتم التوقيع في 26 يناير المقبل.

وبحسب الوكالة، فإن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها كانت تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من أجل توقيع هذا الأمر التنفيذي، موضحة أن إحدى مشكلات هذا القرار تتمثل في القدرة المحدودة لبعض البلدان على إجراء فحص كورونا.

وكانت الولايات المتحدة قررت في 28 ديسمبر الماضي، إلزام جميع الوافدين من بريطانيا، بإجراء فحص كورونا قبل المجيء إلى الولايات المتحدة، على أن تكون نتيجة الفحص سلبية ولا يمر عليها أكثر من 72 ساعة، وذلك بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.