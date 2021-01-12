سيناتور أمريكي يوجه تحذيرا خطيرا لـ بايدن بشأن إيران

وجه السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، تحذيرًا لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، بشأن النظام الإيراني قبل التفاوض معه.

وقال جراهام في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "مبروك لـ بومبيو وفريقه لكشف فساد إيران أمام العالم".

وأضاف: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب وأصبحت ملاذًا آمنًا للقاعدة، مهندسي هجوم 11 سبتمبر"، داعيًا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تفهم الطبيعة الحقيقية لنظام طهران قبل التعامل معه مرة أخرى.

وأشار: "في حين أنه ليس من الغريب هذا الأمر، لكن لا يزال مذهلًا أن يستمر النظام الإيراني في توفير الملاذ لأعضاء القاعدة وقادتها".

وأضاف: "مخطئ من يعتقد أن الاتفاق النووي سيغير من النظام الإيراني.. فهم ساذجون بشكل لا يصدق".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كشف اليوم الثلاثاء، عن معلومات شديدة الخطورة، حول ضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر، وعلاقتها بتنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان.

وقال "بومبيو"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن إيران قدمت دعمًا كبيرًا لتنظيم القاعدة الإرهابي، وساعدته في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وأكد "بومبيو"، أن إيران سمحت للتنظيم بأن يقيم قاعدة له على الأراضي الإيرانية، ومنحت أعضاءه جوازات سفر وقدمت لهم الأموال وحرية الحركة، مضيفًا: "إيران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة".

وأوضح بومبيو أن إيران باتت المقر الجديد لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى وجود قائد التنظيم، أيمن الظواهري حاليًا في طهران.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة، الذين يعملون حاليًا على الحدود بين إيران والعراق.

وأشار بومبيو إلى أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية مصدرها عناصر تنظيم القاعدة المتمركزة بإيران.