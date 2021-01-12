تسجيل اول ابتدائي ١٤٤٣ يشهد بحث أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بعد أن أصدر وزير التعليم السعودي عن مجموعة من القرارات الجديدة. ويمكن تسجيل طلبة الصف الأول المستجدين من خلال الدخول إلى رابط التسجيل في نظام نور لولي الأمر ثم إدخال بيانات الطالب وفقا لما حددته الوزارة من شروط الطلاب المستجدين في الصف الأول ١٤٤٣ ليتم قبول الطالب. في هذا التقرير نعرض لكم متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي ١٤٤٣ الخاص بالفصل الدراسي الأول من العام الجديد ١٤٤٢/١٤٤٣. وذلك وفقا لما ستعلنه وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور مع توضيح موعد بدء التسجيل لأول ابتدائي ١٤٤٣ وخطوات وشروط وطريقة ورابط التسجيل في نظام نور لولي الأمر.

تسجيل أول ابتدائي ١٤٤٣ متى يبدأ

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الفترات الزمنية المخصصة لتسجيل الطلاب والطالبات الجدد في الصف الأول الابتدائي وفقا للقواعد والشروط التي يتم قبول رياض الأطفال بجميع المراحل من خلال نظام نور الكترونيا. حيث جاءت مواعيد تسجيل الطلاب الجدد كالتالي:

المستوى الأول لمن أتم ٣ سنوات، ولم يبلغ ٤ سنوات: يبدأ التسجيل من 7/6/2020 ويستمر حتى 12/4/2021.

المستوى الثاني لمن أتم ٤ سنوات، ولم يكمل ٥ سنوات، يبدأ التسجيل 7/6/2020 ويستمر حتى 12/4/2021.

المستوى الثالث لمن أتم ٥ سنوات ولم يكمل ٦ سنوات مع بداية العام الدراسي في الموعد 11/1/1442.

شروط قبول الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ١٤٤٢

يتطلب من ولي أمر الطالب القيام بقراءة شروط تسجيل الطالب على نظام نور الإلكتروني قبل بدء التسجيل لضمان قبول طالب الصف الأول الابتدائي على النحو التالي جاءت الشروط: