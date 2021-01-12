أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالكريم الأكوع

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالكريم الأكوعبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء المناضل عبدالكريم عبدالله الاكوع، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 75 عاماً قضى جله في خدمة الوطن.

وأشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد الأكوع ودوره الوطني المشهود تجاه اليمن وأمنه، حيث كان من خيرة الضباط الذين تخرجوا من جمهورية العراق، خدم في القوات المسلحة اليمنية بكفاءة واقتدار، رافضاً للتدخلات الخارجية لفرض الوصاية على الوطن.

وأشار الشيخ صادق إلى إسهامات الفقيد الأكوع، حيث عمل في المجال التعاوني، عضواً في الهيئة الادارية للاتحاد العام لهيئات التطوير التعاوني، كما اسهم في تقديم العديد من المشاريع الخدمية على مستوى منطقته والوطن بشكل عام، فضلاً عن تقديمه للنموذج الطيب والمثل في الأداء المسئول في مختلف المناصب القيادية المدنية والعسكرية المركزية والمحلية التي شغلها.

ونوه إلى رصيده النضالي والوحدوي ومكانته الوطنية والاجتماعية ومواقفه الوطنية المشرفة، وسعيه الإنساني لإصلاح ذات البين والمساهمة في استقرار مجتمعه المحلي.

وأكد أبوراس أن الوطن خسر برحيل الفقيد عبدالكريم الأكوع مناضلاً كبيراً ورجل دولة بارز وقيادي عرف بحنكته ونزاهته وانضباطه العالي في أداء واجباته ومهامه الوطنية.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية للعميد عبدالله عبدالكريم عبدالله الاكوع، والمهندس قيس عبدالكريم عبدالله الاكوع واخوانهم وكافة آل الاكوع في مديرية ضوران أنس محافظة ذمار بهذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.