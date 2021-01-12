تحذير من "روج".. برمجية خبيثة تغزو الهواتف عبر هذه التطبيقات

حذر الفريق الأمني بشركة "تشيك بوينت" من تطبيقات ضارة خطيرة تحمل برمجيات خبيثة، بمقدورها التحكم بالهاتف، والاستيلاء على البيانات الخاصة مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال.

ونبّه الخبراء في الشركة المتخصصة بأمن البرمجيات من الفيروس الذي يتحكم بالهاتف عن بعد، ويحمل الاسم "روج"، كاشفين أنه يصل للجهاز المستهدف عبر مجموعة من التطبيقات التي يتوجب على المستخدمين حذفها.

وحسبما نقلت مجلة "فوربس" الأميركية، فإن الفيروس المكتشف صمم لاستهداف الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، وبأنه يخفي شعاره تجنبا لكشفه، ويخدع المستخدمين منتزعا منهم صلاحيات وأذونات على نحو متزايد.

ويتنكر البرنامج الضار كما لو أنه المسؤول عن كافة خدمات "غوغل" القياسية المدمجة على الهاتف، علما أنه قادر على الوصول إلى مايكروفون وكاميرا المستخدم.

وتتميز البرمجية الخبيثة ببقائها في حالة ركود عند الاشتباه برصدها، ثم تستخدم منصة "غوغل فايربيس"، المخصصة لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف، كقناع لاتصالاتها مع خادم التحكم والأوامر الخارجية لمشغلها.

ومن بين المهام التي يستطيع "روج" فعلها، إجراء المكالمات وتسجيلها وإرسال النصوص وسرقة الرسائل وجهات الاتصال، وتسجيل الصوت، والتقاط صور الشاشة، وتتبع الموقع، وحذف الملفات، وتثبيت التطبيقات، هذا إلى جانب الوصول إلى قاعدة بيانات "واتساب" على جهاز مصاب، وحذف جميع الرسائل المحفوظة.

ونصح خبراء "تشيك بوينت" لمواجهة البرمجية الخبيثة بتحديث نظام التشغيل باستمرار، وتجنب تحميل التطبيقات المجانية من مطورين غير معروفين، وتثبيت برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة، وحذف التطبيقات التالية فورا إن كانت موجودة على الهاتف:

AppleProtect

Axgle

Buzz

Google Play Service

Idea Security

SecurIt

Service

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