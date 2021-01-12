ليندسى جرهام: آمل أن تفهم إدارة بايدن حقيقة نظام إيران قبل التفاوض معه

جدة - نرمين السيد - وبحسب تصريحات نقلتها قناة "العربية" منذ قليل، قال جراهام، إنه مخطئ من يعتقد أن الاتفاق النووى سيغير من النظام الإيرانى، فى إشارة إلى الاتفاق النووى الذى تخلت عنه إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب منذ مايو 2018، رفضًا لتجاوزات طهران ودعمها للإرهاب.

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