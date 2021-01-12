مايك بنس يعد حكام الولايات بانتقال سلس للسلطة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، وعد حكام الولايات بانتقال سلس للسلطة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، وعد حكام الولايات بانتقال سلس للسلطة. وكان الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفض نتائج الانتخابات الرئاسية.

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