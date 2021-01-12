مجلس التعاون الخليجى يرحب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثى "منظمة إرهابية"، ووضع عدد من قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، باعتبارها خطوة ضرورية تنسجم مع مطالبات الحكومة اليمنية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التى تقوم بها تلك الميليشيات ضد الشعب اليمنى الشقيق.





وأكد الحجرف، أن تصنيف الحوثى كمظمة إرهابية خطوة ضرورية لمواجهة إصرار الميليشيات المستمر وتمسكها بالخيار العسكرى لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، تنفيذًا لأجندات النظام الإيرانى الداعم لها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عن تطلعه إلى أن يسهم ذلك التصنيف فى وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثى الإرهابية وداعميها، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار وجميع الأسلحة التى تستخدمها لاستهداف الشعب اليمنى وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وأشاد الحجرف بالجهود الكبيرة التى تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية فى مكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى لإجراءات مماثلة تجاه هذه الميليشيا الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمنى ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كل الجهود الهادفة التى تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى الحل السياسى المنشود لإنهاء الأزمة اليمنية.

ونوه أمين المجلس الخليجى إلى حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار فى اليمن الشقيق، ودعم مجلس التعاون جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.