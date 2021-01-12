زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا 

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم. ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

يذكر أن أقوى زلزال ضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية كان في العام 2004 وبلغت قوته 9.1 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مد أمواج "تسونامي" ضربت 14 دولة آسيوية وإفريقية مطلة على المحيط الهندي، وبلغت حصيلة الزلزال والتسونامي حينها أكثر من 227 ألف ضحية، 50 ألف منهم في إندونيسيا وحدها، إلى جانب تدميره لمليون و700 ألف منزل.