بريطانيا تقترب من تسجيل ربع مليون إصابة بـ كورونا يوميا

ذكرت شبكة "سكاي" البريطانية أن الضغط على خدمة الصحة الوطنية "NHS" لن يبدأ في الانخفاض حتى شهر مارس المقبل، وقد تم تحذير الوزراء وسط مخاوف من أن الإصابات الجديدة قد تصل إلى أكثر من 250 ألف إصابة يوميًا.

أخبر علماء الحكومة أن طرح اللقاحات من غير المرجح أن يتسبب في انخفاض معدل الوفيات حتى وقت لاحق في فبراير.

من غير المرجح أن يكون للقاحات تأثير في شهر يناير بسبب التأخر الذي يستغرق ثلاثة أسابيع قبل أن يصبح لها تأثير.

يتعرض بوريس جونسون لضغوط من نواب البرلمان للإعلان عن رفع قيود كورونا في 8 مارس.

قال مارك هاربر، رئيس مجموعة "كوفيد ريكوفري جروب" التابعة لنواب حزب المحافظين، إنه بعد هذا التاريخ، بعد ثلاثة أسابيع من الموعد النهائي المحدد لتطعيم المجموعات الأربع الأكثر ضعفًا - "ما هو السبب المحتمل الذي قد يكون هناك للحفاظ على قيود صارمة لمدة ثانية أطول" .

ولكن إذا كانت خدمة الصحة الوطنية لا تزال تعمل بكامل طاقتها أو تفوق طاقتها، فقد يكون جونسون مترددًا في متابعة مطلبهم بإزالة القيود الشديدة في هذه المرحلة.

يريد بعض أعضاء نواب السيد جونسون أن يُمنح أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين سيظلون عرضة للإصابة بالفيروس ولكن لم يتم تطعيمهم في ذلك الوقت خيار العودة إلى درجة أكبر من الحياة الطبيعية.

ومع ذلك، سيتعين على داونينج ستريت تقييم ما إذا كان هذا يستحق المخاطرة نظرًا لأن نسبة منهم ستظل في المستشفى.