اختطاف.. بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بشأن اعتقال إسرائيل راعيا قرب الحدود

أصدرت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي راعيا بالقرب من الخط الأزرق في جنوب البلاد.

وقالت المديرية في بيان صادر اليوم: "بتاريخ 12/ 1/ 2021 وقرابة الساعة 15.40 أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي في محلة بسطرة ـــ كفرشوبا على خطف الراعي حسن قاسم زهرة الذي كان يرعى قطيعًا من الماشية، حيث اقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أنه يتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن اليوم الثلاثاء، اعتقال راع لبناني اخترق الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود.

وقال أدرعي في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "ألقت قوات جيش الدفاع خلال كمين نصب في منطقة جبل روس القبض على راع لبناني اخترق الحدود من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود حيث تم نقله إلى قوات الأمن للتحقيق".

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بأي محاولة لخرق سيادة إسرائيل.

وأشار إلى أن الراعي اللبناني الذي تم اعتقاله ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على أنها متعاونة مع حزب الله، حيث يستخدم الأخير رعاة الأغنام في مهام لجمع المعلومات ومراقبة القوات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن هذا الراعي قدم مساعدة لمخربي حزب الله بالتسلل داخل اسرائيل في منطقة جبل روس، وذلك مثل المحاولات قبل عدة أشهر وتنفيذ اعتداء.

فيما علق أندريا تيننتي، الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، على اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، راعيًا، قائلا إن القائد العام له اللواء ستيفانو ديل كول يجري اتصالات بالطرفين لتأمين إطلاق سراح الراعي.

وأوضح أن اليونيفيل ستفتح تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان الدقيق الذي تم فيه اعتقال الرجل.