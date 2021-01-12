مايك بنس: وقتنا قارب على الانتهاء.. وإدارة بايدن تحل مكاننا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الحالية تعمل بشكل فعال مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في منتصف الفترة الانتقالية.

قال بنس لحكام الولايات الأمريكية إن "وقتنا يقترب من الانتهاء والإدارة الجديدة ستحل مكاننا"، مؤكدًا أن الإدارة الحالية تعمل بجد مع فريق الرئيس المنتخب، جو بايدن، خلال الفترة الانتقالية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأعرب بنس عن شكره لحكام الولايات على تعاملهم مع جائحة فيروس كورونا، ووعدهم بانتقال سلس للسلطة.

وأشار وهو ويقول إن الهدف "هو عدم انقطاع جهودنا المستمرة لوضع صحة الشعب الأمريكي في المقام الأول".