وزارة العدل الأمريكية: لن نتسامح مع من قاموا باقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة العدل الأمريكية، أكدت أنها لن نتسامح مع الذين قاموا باقتحام الكونجرس الأمريكى.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة العدل الأمريكية، أكدت أنها لن نتسامح مع الذين قاموا باقتحام الكونجرس الأمريكى. وكان أنصار الرئيس الأمريكى المنتهى ولايته دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس الأربعاء الماضى، اعتراضًا على نتائج الانتخابات الأمريكية.

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