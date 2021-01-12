فرنسا تحتجز 7 مشتبه بهم على خلفية قتل معلم التاريخ فى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وبحسب إذاعة فرنسية، قال مصادر مقربة من الدوائر القضائية إن المشتبه بهم تم احتجازهم فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ووفقا لإذاعة "فرانس إنفو"، أكدت المصادر أن المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 21 عامًا، كانوا على اتصال بقاتل المعلم عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتم احتجازهم فى "أنجيه وليون وسين إى مارن وتولوز".

وكانت السلطات الفرنسية احتجزت عددًا من المشتبه بهم بالفعل، ومن بينهم طلاب من مدرسة فى كونفلانس سانت هونورين، إلا أنها أطلقت سراحهم فى ديسمبر الماضى، والذين ترددت مزاعم بأنهم على اتصال بالقاتل، من دون توجيه تهم إليهم.