جدة - نرمين السيد - وأضاف ترامب، فى كلمة له اليوم الثلاثاء، من أمام الجدار الحدودى مع المكسيك : حان الوقت لإنهاء الانقسامات، متابعًا : نحترم تقاليد أمريكا ونرفض أعمال الشغب.
وشدد على رفضه لما وصفهم بـ "الرعاع والغوغاء" فى اقتحام الكونجرس الأسبوع الماضى.
وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن حرية التعبير تتعرض للهجوم، متابعًا : " هناك خلافات كبيرة فى بلدنا لكن يجب أن نتفق على حماية الحدود والقانون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: محاولات عزلى ستؤدى إلى انقسامات خطيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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