ترامب: محاولات عزلى ستؤدى إلى انقسامات خطيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف ترامب، فى كلمة له اليوم الثلاثاء، من أمام الجدار الحدودى مع المكسيك : حان الوقت لإنهاء الانقسامات، متابعًا : نحترم تقاليد أمريكا ونرفض أعمال الشغب.

وشدد على رفضه لما وصفهم بـ "الرعاع والغوغاء" فى اقتحام الكونجرس الأسبوع الماضى.

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن حرية التعبير تتعرض للهجوم، متابعًا : " هناك خلافات كبيرة فى بلدنا لكن يجب أن نتفق على حماية الحدود والقانون".