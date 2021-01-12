أردوغان ينشئ حسابا على تليجرام وينشر صورة قطة

أنشأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسابا له على تطبيق "تليجرام"، وذلك في إطار دعم الحملات المطالبة بوقف استخدام تطبيق واتساب بسبب شروط الخصوصية.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس التركي إن أردوغان انضم إلى صفوف مستخدمي "تليجرام"، وحصد نحو 25 ألف متابع.

ونشر أردوغان أول صورة له في حسابه في مقدمتها قطة وهو في الخلفية رفقة مسؤولين آخرين.

وجاء ذلك على خلفية إعلان إدارة "واتساب" أنها حدثت اتفاق الاستخدام حيث أضافت فيه بندا حول نقل البيانات الشخصية للمستخدمين إلى "فيسبوك" التي يدخل ضمنها هذا التطبيق، وذلك لتحليل ميولهم وعاداتهم في مصلحة المنصات الأخرى التابعة للشركة.

وأثار هذا الإجراء غضبا واستياء لدى مستخدمي "واتساب" في كل أنحاء العالم، حيث بدأوا بإلغاء تسجيلهم في هذه المنصة، وانتقلوا إلى تطبيقات أخرى للتواصل الاجتماعي، خاصة "تليجرام".