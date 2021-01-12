ترامب يحذر: الحرية بأمريكا في خطر أكثر من أي وقت مضى

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رفضه لما فعله "الغوغاء" في مبنى الكونجرس بواشنطن الأسبوع الماضي.

وقال ترامب في كلمة له قرب الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك، إن "إدارة بايدن تفكر بهدم الجدار مع المكسيك وذلك لن يتم"، مؤكدًا أنه غير قلق من محاولات عزله من منصبه.

وأضاف: " تفعيل المادة 25 من الدستور لا يمثل أي خطر ضدي ولكنها أكبر عملية تصيد في تاريخنا".

واعتبر ترامب أن محاولات عزله في الكونجرس امتداد للحملة الشرسة ضد إدارته طوال فترة ولايته الرئاسية.

وشدد الرئيس المنتهية ولايته على احترامه للتقاليد الأمريكية ورفضه أعمال الشغب، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن حرية التعبير في أمريكا تتعرض لقيود وخطر أكثر من أي وقت مضى.

وتابع: "الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأمريكا".