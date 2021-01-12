وزير الصحة اللبناني يكشف ارتفاع عدد أسرّة العناية المركزة لمصابي كورونا

كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني، الدكتور حمد حسن، عن ارتفاع عدد أسرّة العناية المركزة المصرح بها من قبل المستشفيات الخاصة بنسبة 200 سرير إضافي.

وقال حسن في تصريحات لشبكة "LBCI" اللبنانية، إنه خلال خمسة أيام، ارتفعت أعداد أسرة العناية المركزة الجاهزة المصرح بها من قبل المستشفيات الخاصة بنسبة مئتي سرير إضافي.

وأبدى شكوكه بأن بعض تلك المستشفيات لم تصرح عن أسرة العناية التي لديها لغايات معينة، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة حول تصنيف المؤسسات الاستشفائية، بالإضافة إلى القضائية والأمنية شكلت رادعا وهو أثر مباشرة في التصريح حول الأرقام الحقيقية لأسرة العناية المتوفرة لدى تلك المستشفيات".

وأعلن أن عدد أسرة العناية الفائقة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات الخاصة أصبحت تقارب الـ 600 سرير، بالإضافة إلى حوالى 200 سرير في المستشفيات الحكومية.

وشدد على أهمية "التكامل بين القطاع الصحي العام والخاص"، مبديا توقعه أن تزيد 47 مستشفى خاصة أعداد أسرتها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل اتخاذ قرار تخفيض التصنيف بحقها، فضلا عن تعليق عقود الهيئات الضامنة معها وإمكانية تجميد رخص تلك المستشفيات الى حين تجهيز الأسرة".