ترامب يصف مقتحمي الكونجرس بـ الغوغاء ويوجه رسالة للمطالبين بعزله

وصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنصاره الذين اقتحموا الكونجرس الأسبوع الماضي بـ "الغوغاء".
وقال ترامب في كلمة له قرب الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك، إن " تفعيل المادة 25 من الدستور لا تمثل أي خطر ضدي ولكنها أكبر عملية تصيد في تاريخنا".
وأضاف: "تفعيل التعديل الـ 25 من الدستور يمثل صفر مخاطرة بالنسبة لي ومحاولات عزلي لا تقلقني".
وشدد ترامب على احترامه للتقاليد الأمريكية ورفضه أعمال الشغب، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن حرية التعبير في أمريكا تتعرض لقيود وخطر أكثر من أي وقت مضى.
وتابع: "الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأمريكا".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أكد أنه كانت لديه معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونجرس، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع منفذي عملية الاقتحام.
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