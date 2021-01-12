خلال اختبائهم أثناء الاقتحام.. إصابة نواب في الكونجرس بكورونا.. تفاصيل

أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، إصابتهم بفيروس كورونا، خلال اختبائهم مع نواب آخرين لم يرتدوا كمامات، أثناء اقتحام مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أعلنت النائبة بوني واتسون كولمان من نيو جيرسي والنائبة براميلا جايابال من واشنطن وبراد شنايدر من إلينوي عن نتائج اختبارهم الإيجابية في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقالت واتسون في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أمس الاثنين، "عقب أحداث الأربعاء، بما في ذلك الاختباء مع العديد من الزملاء الذين رفضوا ارتداء الأقنعة، قررت إجراء اختبار فيروس كورونا.. وأثبتت النتائج إصابتي".

وأوضح بيان من مكتبها أنها تلقي باللوم على النواب الذين لم يرتدوا كمامات خلال اختبائها في مبنى الكابيتول الأمريكي نتيجة أعمال شغب أنصار ترامب.

كما أفادت عدة وسائل إعلام، تجاهل عدد من أعضاء الكونجرس التعليمات بارتداء الأقنعة والكمامات.

فيما قالت النائبة براميلا جايابال، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن نتائج اختبار كورونا جاءت إيجابية، بعد أن كانت عالقة داخل غرفة مؤمنة في مبنى الكابيتول، حيث رفض العديد من الجمهوريين ارتداء الكمامة، وسخروا من زملائهم والموظفين الذين عرضوا عليهم واحدة".

وأضافت جايابال، أنها ستعزل نفسها؛ لكنها ستواصل العمل، مضيفة: "لن أرتاح حتى أفعل كل ما في وسعي لإزاحة هذا الرئيس (ترمب) من منصبه"، وألقت عليه باللائمة في أحداث الكابيتول.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق أن ستة من الجمهوريين في مجلس النواب ظهروا في مقطع فيديو، وهم يرفضون ارتداء الكمامات التي قدمها زميل لهم أثناء أعمال شغب الكابيتول.