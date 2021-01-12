عقوبات صارمة.. وزارة العدل الأمريكية تكشف مصير مقتحمي الكونجرس

أكدت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ستحاسب كل من شارك في عملية اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في مؤتمر صحفي مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن التهم الموجهة لمقتحمي الكونجرس هي السرقة والاعتداء على مبنى فيدرالي، مضيفة أن العقوبات على كل من شارك في عملية الاقتحام قد تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

وأشارت العدل الأمريكية إلى أنها تتوقع توجيه اتهامات بالعصيان والتآمر على خلفية اقتحام الكونجرس.

من جانبه، أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كانت لديه معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونجرس، مشيرًا إلى أن التحقيقات بشأن وضع قنابل حول مبنى الكونجرس لا تزال جارية.