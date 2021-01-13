طريقة تحميل لعبة فورت نايت القتالية الأكثر شهرة FORTNITE أحدث اصدار 2021

لعبة فورت نايت القتالية من أكثر ألعاب القتال شهرة في الفترة الماضية حيث أنها حققت مبيعات كبيرة مثل لعبة ببجي موبايل فور إصدارها إلى السوق، وأكثر ما يميز هذه اللعبة أنها لعبة مجانية متاح تحميلها على كل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة المختلفة، مع ضرورة توافق الشروط التي تحتجاها اللعبة لكي تتم عملية التحميل.

لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على هواتف الأندرويد:

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الأندرويد تختلف عن طرق تحميل باقي الألعاب على نفس الأجهزة، حيث أن لعبة فورت نايت لم تعد متاحة على متاجر جوجل، وتقوم اللعبة أيضًا بطلب بعض الشروط المعينة التي يجب توافرها على الجهاز مثل لعبة ببجي موبايل.

بعد فترة من المنازعات التي تحدث بين الشركة المالكة للعبة وشركة جوجل بلاي قامت اللعبة بإصدار نسخة جديدة من اللعبة أطلق عليها لعبة رويال، وهذه النسخة متاح تنزيلها على أجهزة الأندرويد من خلال جوجل بلاي وبشكل مجاني وهذه النسخة الحديثة تتمتع بنفس مزايا النسخة القديمة بالإضافة إلى بعض التعديلات عليها.

قام بعض الناس بتقديم تقرير سلبي عن لعبة فورت نايت أنه فور تحميلها على الأجهزة الخاصة بهم قامت اللعبة باختراق جزء من النظام الموجود على الجهاز، واستمر هذا الأمر لبعض من الوقت حتى قامت جوجل بالتشديد على هذا الأمر.

رفضت شركة جوجل التعاقد مع الشركة مرة أخرى من أجل تحميل اللعبة على المتجر الخاص بها وصرحت جوجل أنها لأسباب أمنية.

مخاطر من المحتمل أن تواجهها عند محاولة تحميل لعبة فورت نايت