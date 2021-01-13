تسجيل دخول سيجنال sign in signal الجديد للمحادثات بديل الواتس اب whatsapp للاندرويد والايفون

يمكنك تسجيل دخول سيجنال sign in signal للمحادثات الجديد بعد أزمة الواتس اب التي أثارت غضب الملايين من المستخدمين حول العالم، وذلك بسبب تفعيل خصوصية البيانات في whatsapp للاندرويد والايفون الجديدة، والتي تسمح هذه الخاصية بتبادل المعلومات الشخصية المتعلقة بصور المستخدمين وأرقام هواتفهم والرسائل المرسلة داخل تطبيق الواتساب وغيرها من البيانات لكي يتم إرسالها إلكترونيا مع موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الشركة المالكة لهذا التطبيق، والتي سوف يتم تخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات حيث تسبب هذا القرار جدلا كبيرا بين الملايين من مستخدمي هذا التطبيق الشهير، مما دفعهم للبحث عن تطبيقات بديلة اخري اكثر أمانا، ومن بين هذه التطبيقات الجديدة هو التطبيق الجديد signal، حيث يعتبر هذا البرنامج من البرامج المشهورة مثل تيلجرام وفايبر وهايك.

حيث يعمل تطبيق سيغنال للمحادثات الجديد علي جميع النسخ جميع أصدارات اندرويد وiOS التابع إلي هواتف الايفون، حيث يسمح التطبيق بالعديد من الإمكانيات الرائعة التي من خلالها يمكن عرض الوسائط المتعددة “الصور والفيديوهات مثلا” لمرة واحدة، بالإضافة بانه يمكن الاتصال وإرسال الرسائل إلي الأشخاص المسجلين بهاتفك المحمول بكل سهولة، بالإضافة إلي إمكانية اختيار اسم المستخدم والصورة الشخصية التي سوف تظهران أمام الآخرين بجهات الاتصال الموجودة لديك وغيرها من الإمكانيات الرائعة الأخري التي سوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال فنتمنى منكم متابعة قراءة السطور القادمة للتعرف علي مميزات تطبيق سيجنال.

تطبيق سيجنال بديل الواتس اب

من مميزات تطبيق سيجنال التي سوف نذكرها لكم متابعينا الكرام هي إجراء اتصال فيديو بينك وبين شخص عن طريق كاميرا الهاتف الخاص بك، حيث يمكن إنشاء محادثات جماعية من خلال إنشاء مجموعات وتسميتها وإضافة الأصدقاء المشاركين بهذه المجموعة التي يمكن أن تقتصر علي اكثر من مائة شخص، وذلك من اجل تبادل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والروابط لكي يتم مشاركتها مع الآخرين بكل سهولة ويسر، ومن ضمن تلك المميزات الخصوصية بالتطبيق ميزة الحذف التلقائي للرسائل بعد تحديد المدة الزمنية التي يريدها المستخدم بشكل تلقائي، بالإضافة ارسال الدعوات للانضمام إلى المجموعة الخاص بك بالإضافة بانه يمكن لجميع المستخدمين كتم المحادثات المزعجة التي تشتت الانتباه الأحيان.

تسجيل دخول سيجنال sign in signal للمحادثات

يمكن تثبيت برنامج التراسل الفوري الجديد بكل سهولة من خلال زيارة متجر app store للايفون والايباد أو من خلال تثبيت البرنامج من خلال متجر جوجل google play الرسمي، حيث نستعرض مع حضراتكم خطوات تسجيل دخول تطبيق سيجنال وذلك حتي يتمكن جميع المستخدمين الجدد الاستفادة بامتيازات هذا التطبيق التي تتميز بأقصى درجات الأمان.

قم بتثبيت تطبيق Signal من متجر جوجل بلاي ستور على هاتفك من ثم.

قم بفتح التطبيق من ثم.

إدخال رقم هاتفك بشكل صحيح في الخانة المخصصة لذالك من ثم.

إدخال الرمز الذي سوف يصلك علي هاتفك والمكون من مجموعة ارقام بشكل صحيح من ثم.

الضغط على زر Submit من ثم.

قم باختيار اسم مناسب وقم برفع الصورة الشخصية وانقر على زر حفظ من ثم.

إدخال كلمة مرور للدخول.

بعد أتمام الخطوات السابقة المتعلقة بـ تسجيل الدخول في سيجنال قم بالتحري عن أرقام هواتف جهات الاتصال الخاصة والموجودة بنظام هذا البرنامج للتواصل مع مستخدمي هذا التطبيق بكل سهولة، حيث يسمح يسمح لك تطبيق Signal بإجراء مكالمة سواء كانت صوتية أو مرئية أو إرسال رسالة إلى شخص معين من اجل دعوته لتثبيت البرنامج على جهازه، حيث هناك اكثر من مليار مستخدم قاموا بتثبيت هذا التطبيق خلال الساعات القليلة الماضية بعد أزمة الواتس اب التي ما زالت قائمة وتسببت آلي خوف كبير بين المستخدمين والتي تسبب في الاختراق الإلكتروني المنتشر بين المستخدمين العاديين حول العالم، وفي الختان ينصح الخبراء التقنيين بهذا البرنامج الجديد الذي يعتبر افضل بديل بعد أزمة البيانات.