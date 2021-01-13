وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ تم فتح باب التقديم فيها بالمملكة عبر نظام جدارة وظائف النيابة العامة وذلك لكل من الرجال والنساء لرتبة ملازم تحقيق. وسيتم استقبال الطلبات عبر نظام جدارة السعودية خلال الأيام القادمة لجميع الراغبين في التقدم لوظائف النيابة العامة 1442. على أن يتم التقديم إلكترونيا عبر الدخول إلى رابط تقديم وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ التابع لمنظومة التوظيف الإلكتروني جدارة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ رابط التقديم

أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن التقديم على وظائف النيابة العامة عبر رابط جدارة الإلكتروني وذلك فور إعلان موعد التقديم وذلك لرتبة ملازم تحقيق للرجال والنساء سعودي الجنسية فقط. وتم الإعلان عن موعد فتح باب التقدم لوظائف النيابة العامة ١٤٤٢ ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٧ كانون الثاني ٢٠٢١ ويستمر لمدة أسبوع حتى السبت الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢١.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة

حددت النيابة العامة السعودية شروط التقديم على وظائف النيابة العامة وفقا للضوابط التالية:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون حاصل على البكالوريوس في الشريعة أو الانظمة ما يعادلها.

ألا يمتلك المتقدم أي سجل جنائي يخل بالأمانة والشرف.

اجتياز الاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

معادلة الشهادة في وزارة التعليم السعودية لمن يحملون شهادة من الخارج.

تقديم وظائف النيابة العامة 1442

يتم التسجيل في رابط جدارة الوظائف من أجل تقديم وظائف النيابة العامة 1442 لراغبي العمل في وظائف النيابة العامة من الرجال والنساء، إذ أعلنت النيابة العامة السعودية عن توافر الوظائف الشاغرة في وظائف النيابة العامة بمجموع ٦٧١ وظيفة للنساء والرجال. وجاءت الوظائف المتاحة للرجال ٥٣٩ وظيفة، وللنساء ١٣٩ وظيفة، ويسمح التسجيل لجميع مستوفي الشروط بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

خطوات تسجيل جدارة للوظائف ١٤٤٢

يتم التسجيل في وظائف جدارة من خلال الدخول على رابط منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة ثم إتباع الخطوات التالية: