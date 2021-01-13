من هو ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عمان؟أصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق ولياً للعهد في سلطنة عمان بموجب تعديلات دستورية أقرها سلطان عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وشملت التعديلات الدستورية وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب، وصدر مرسومان في النظام الأساسي للدولة الجديدة وقانونها.

وذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد من مواليد 21 أغسطس 1990، وعُين بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي نتجت عن دمج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ تاريخ 18 أغسطس 2020.

يعتبر ذي يزن بن هيثم بن طارق أصغر وزير في حكومة سلطنة عمان الجديدة، وجاء خلفا لوزير الشؤون الرياضية سعد بن محمد المرصوف السعدي، والدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة الشؤون الفنية السابقة. ولديه ثلاثة أشقاء، بلعرب بن هيثم بن طارق، وشقيقتين.

عمل ذي يزن بن هيثم سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا. ويعرف عنه اهتمامه بالشباب، حيث كان راعيا لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، كما كان راعيا لكأس السلطان لكرة القدم ذات الشهر من نفس العام.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.