FBI: ما زلنا نحقق بالجهة التى وضعت قنابل خلال اقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وأضاف مكتب التحقيقات الفدرالى، خلال مؤتمر صحفى لمكتب التحقيقات الفدرالية ووزارة العدل حول أحداث الكونجرس، بحسب "العربية" : "ما زلنا نحقق بالجهة التى وضعت قنابل خلال اقتحام الكونجرس". وعثرت قوات الأمن، على عبوة ناسفة فى حرم مبنى الكونجرس بواشنطن، الأربعاء الماضى، خلال أحداث اقتحام الكونجرس.

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