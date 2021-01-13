زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: ترامب يستحق العزل

قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ارتكب مخالفات يستحق العزل بسببها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادرها، أن السيناتور ماكونيل، أخبر مساعديه، أن ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله.
وبحسب المصادر، أكد زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ أنه راضٍ عن تحرك الديمقراطيين لعزل ترامب، وأنها خطوة ستسهل طرده من الحزب الجمهوري.
وفي وقت سابق، قال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن ترامب لا يجب أن يستمر في الرئاسة يومًا إضافيًا.
ومن المقرّر أن يجتمع مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، لبدء إجراءات محاكمة ترامب والتصويت على عزله، بعد اتهامه بالتحريض على التمرد، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.
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