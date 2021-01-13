FBI يصدم الجميع بشأن تورط ترامب في اقتحام الكابيتول

قال مسئول كبير، في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن المكتب لا يمكنه ربط مشتبه به بعينه بالتهديد بشن "حرب" عنيفة في مبنى الكابيتول قبل يوم من الحصار المميت الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أبلغ سلطات إنفاذ القانون بشأن التهديد، لكنه لم يتصرف بشكل عاجل بما يكفي لمنع العنف في مبنى الكابيتول.

وأفادت الصحيفة بأن مكتب "إف بي آي" في نورفولك بولاية فرجينيا أصدر "تحذيرًا داخليًا صريحًا" من أن المتطرفين يستعدون للسفر إلى واشنطن لارتكاب أعمال عنف و "حرب".

لكن ستيفن دي أنتونو، رئيس مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، قال إن التهديد غامض ولا يمكن ربطه بشخص أو مجموعة معينة.

وأضاف "تمت قراءة ذلك على لوحة الرسائل.هذا لا يمكن أن يعزى إلى شخص بعينه. نحن نتعامل مع التفاصيل والحقائق".

ومع ذلك، قال "دانتونو"، إن المكتب الميداني في واشنطن شارك تفاصيل التهديد، بما في ذلك مع عدة فرق عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب، في غضون 40 دقيقة من علمه به.