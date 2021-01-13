جدارة للتوظيف 1442/ طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة للرجال والنساء

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت النيابة العامة 1442 عن توافر عدة وظائف إدارية شاغرة عددهم (671) للرجال والنساء في كثير من المجالات والتخصصات بمؤهلات علمية من الدبلومات فيما فوق، وذلك على المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة لشغل الوظائف المتاحة المشمولة بسلم رواتب الموظفين وذلك على كل الراغبين في التقديم على الوظائف استيفاء الشروط والضوابط المحددة عبر منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة، بخطوات سهلة وبسيطة..تابعوا معانا.

تسجيل جدارة للتوظيف 1442

يجب الدخول عبر موقع جدارة منظومة التوظيف الإلكتروني من وزارة الموارد البشرية.

الضغط على كلمة (ابدأ الخدمة).

سوف يفتح لك صفحة مسار بها تسجيل جديد ثم البيانات لـ نشأ حساب شخصي.

عليك تعبئة البيانات التي تضم (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – تحديد نوع الجنس – رمز التحقق).

ثم دخول.

آلية التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة

بعد تسجيل جدارة التأكد من صحة البيانات.

ثم الضغط على التقديم على الإعلانات الوظيفية.

في حالة وجود أي اختلاف اضغط على ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية.

لابد العلم بأن لم يتم قبول أي طلب غير مطابق في البيانات.

المؤهلات المطلوبة للرجال والنساء عبر جدارة الوظائف الإدارية 1442

الدبلومات فيما فوق على (539) وظيفة للرجال، و (132) وظيفة للنساء.

طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة