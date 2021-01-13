جدارة للتوظيف 1442/ طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة للرجال والنساء

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت النيابة العامة 1442 عن توافر عدة وظائف إدارية شاغرة عددهم (671) للرجال والنساء في كثير من المجالات والتخصصات بمؤهلات علمية من الدبلومات فيما فوق، وذلك على المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة لشغل الوظائف المتاحة المشمولة بسلم رواتب الموظفين وذلك على كل الراغبين في التقديم على الوظائف استيفاء الشروط والضوابط المحددة عبر منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة، بخطوات سهلة وبسيطة..تابعوا معانا.
تسجيل جدارة للتوظيف 1442
- يجب الدخول عبر موقع جدارة منظومة التوظيف الإلكتروني من وزارة الموارد البشرية.
- الضغط على كلمة (ابدأ الخدمة).
- سوف يفتح لك صفحة مسار بها تسجيل جديد ثم البيانات لـ نشأ حساب شخصي.
- عليك تعبئة البيانات التي تضم (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – تحديد نوع الجنس – رمز التحقق).
- ثم دخول.
آلية التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة
- بعد تسجيل جدارة التأكد من صحة البيانات.
- ثم الضغط على التقديم على الإعلانات الوظيفية.
- في حالة وجود أي اختلاف اضغط على ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية.
- لابد العلم بأن لم يتم قبول أي طلب غير مطابق في البيانات.
المؤهلات المطلوبة للرجال والنساء عبر جدارة الوظائف الإدارية 1442
الدبلومات فيما فوق على (539) وظيفة للرجال، و (132) وظيفة للنساء.
طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة
- تسجيل الدخول عبر منظومة جدارة على الرابط السابق كما شرحنا.
- ثم اختر الإعلانات الوظيفية.
- سوف يظهر الموقع عدة الوظائف المتاحة.
- حدد الوظيفة المناسبة لك.
- ثم إملأ البيانات بعناية شديدة، ومنها النقر على علامة التعهد والإقرار بأن المعلومات صحيحة وأنك موافق على الشروط والأحكام.
- بعدها عليك تعبئة المستندات المطلوبة.
- ثم ارسال الطلب.
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